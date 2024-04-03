Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerleri kırarak deniz kıyısına yuvarlandığı kazada sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.45'te ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Uzuncakum mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Osman Almacı idaresindeki 61 DL 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından denize kıyısına yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü Osman Almacı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Almacı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Keşap Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.