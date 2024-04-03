Son dakika! YSK mazbata verilmesine karar verdi

YSK, Van'da Belediye Başkanlığı görevinin seçimi kazanan DEM'e verilmesine karar verdi. Oy çokluğu ile alınan kararda, DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.