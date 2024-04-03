Ayşe Hatun Önal'dan yasak aşk skandalı! Evli adama 'kocam' dedi

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün bir erkek arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak "Kocam benim seni çok seviyorum" dedi. Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'la evli olduğu ortaya çıktı.
"O SENİN KOCAN DEĞİL, SEN METRESSİN"
Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi. Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon da. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.