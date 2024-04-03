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Hakan Tütüncü: Halkımızın iradesi başımızın tacıdır

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3 dönem Kepez Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde AK Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü, bir teşekkür mesajı yayımlayarak "15 yıl aralıksız sürdürdüğüm görevimi yüz akı devretmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi

Hakan Tütüncü: Halkımızın iradesi başımızın tacıdır mask
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3 dönem Kepez  Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde AK Parti'den  Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü, bir teşekkür mesajı yayımlayarak şunları söyledi:

'BU UZUN YOLCULUKTA DESTEK VERENLERE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR'

"Saygıdeğer hemşehrilerim, sevgili Antalyalılar. 3 Nisan 2009'da devraldığım ve 15 yıl aralıksız sürdürdüğüm Kepez Belediye Başkanlığı görevimi bugün, yine bir 3 Nisan günü yüz akı ile devretmenin mutluluğu içerisindeyim. Kepez'e 15 yıl boyunca verdiğimiz emekler, kazandırdığımız eserler, yılların biriktirdiği sorunlara ürettiğimiz çözümler Kepez'i, potansiyelini keşfetmiş çok özel bir ilçe haline getirdi. Bu uzun yolculukta bize destek veren, kalplerini bizimle birleştiren bütün yol arkadaşlarıma, başarımız için destek olan ve iyi dileklerini her zaman yanımda hissettiğim sevgili Kepezlilere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

'15 YIL SONRA SEÇİMLERE KATILMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU'

Kepez'deki 15 yıllık maratonun ardından 31 Mart 2024 seçimlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak katılmaksa benim için büyük onurdu. Sevgi ve saygı ekseninde, kimseyi kırmadan ve incitmeden, tertemiz bir dil kullanarak bize yakışan şekilde bir kampanya yönettik. Kampanya boyunca 19 ilçemizde bütün gönüllere ulaşmaya, Antalya için hayal ettiğimiz ufku ve vizyonu, şehrin ihtiyaç duyduğu projelerimizi anlatmaya gayret ettik. Güzel, anlamlı ve unutulmaz bir kampanya geçirdiğimize inanıyor ve şimdi bunun gönül huzurunu yaşıyorum. Bu süreçte bizi sevgiyle bağrına basan, bize gönül kapılarını açan, destekleriyle hep yanımızda duran, emekleriyle kampanyamızda yer alan, sandıkta oylarıyla bize güç veren bütün hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.

'SİYASET UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUK'

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, halkımızın sandıkta tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarının vatanımıza milletimize ve Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçimi kazanan bütün adaylara başarılar diliyorum. Antalya için kutlu bir yola çıkmaya niyet aldığımız günlerde şahsımı adaylıkla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim sevgili hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Siyaset uzun soluklu bir yolculuk. Milletimize hizmet yolunda yürümeye, ülkemizin yarınlarını inşa sürecine katkı vermeye artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Yolların ve yolculukların nice kır çiçekleriyle süslü olduğu kutlu günlerde yine birlikte, hep birlikte olacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Nis 2024 - 18:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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