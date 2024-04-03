Aydilge'den iyi haber: Eskisinden daha iyi olacağım

Labrum yırtığı sebebiyle ameliyata alınan şarkıcının operasyonu başarılı geçti. Doktor Safa Gürsoy, ameliyatın 4.5 saat sürdüğünü ve sanatçının durumunun iyi olduğu söyledi.
Aydilge, eskisinden daha iyi olacağını belirtti. Kendisi gibi müzisyen eşi Utku Barış Andaç, Aydilge’yi ameliyat sürecinde de yalnız bırakmadı. Aydilge ve eşi, hastane koridorundaki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.