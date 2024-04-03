Aydilge'den iyi haber: Eskisinden daha iyi olacağım

Labrum yırtığı sebebiyle ameliyata alınan şarkıcının operasyonu başarılı geçti. Doktor Safa Gürsoy, ameliyatın 4.5 saat sürdüğünü ve sanatçının durumunun iyi olduğu söyledi.

Aydilge, eskisinden daha iyi olacağını belirtti. Kendisi gibi müzisyen eşi Utku Barış Andaç, Aydilge’yi ameliyat sürecinde de yalnız bırakmadı. Aydilge ve eşi, hastane koridorundaki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: HÜRRİYET