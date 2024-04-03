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Forbes milyarderler listesini açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da listede

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İş dünyası dergisi Forbes 'Dünyanın en zengin insanları' listesini yayınladı. Türkiye'den de 27 kişinin yer aldığı listede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da bulunuyor.

Forbes milyarderler listesini açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da listede mask
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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, “dünyanın en zengin insanları” listesi yayınladı. Listede Türkiye’den 23’ü erkek, 4'ü kadın olmak üzere toplam 27 kişi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar da listede yer alıyor. Baykar Teknoloji’nin patronu Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle listede 24’üncü sırada yer aldı. Bayraktar ayrıca dünyada iki bin 410’uncu sırada yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ ARNAULT

Louis Vitton ve Sephora gibi markaların sahibi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık bir servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor.  Arnault’u 195 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Amazon’un CEO’su Jeff Bezos yer alıyor.

TÜRKİYE'DE ZİRVE MURAT ÜLKER'İN

Türkiye’de ise  ilk sırada Murat Ülker yer alıyor. Türkiye’nin ikinci en zengini ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı.Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olan Sasa Polyester patronu İbrahim Erdemoğlu, bu sene listede beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: FORBES

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03 Nis 2024 - 18:03 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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