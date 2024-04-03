03 Nis 2024 - 17:56- Ekonomi G:

Alanya'da Ruslar liderliği Almanlara kaptırdı

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Yıllardır Alanya'ya en çok Rus turist gelirdi. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı dengeleri bir kez daha bozdu ve birinciliği Ruslar, Almanlara kaptırdı.

Alanya'da Ruslar liderliği Almanlara kaptırdı mask
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Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak–30 Haziran tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre %176 arttı. 1 Ocak–30 Haziran tarihleri arasında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyon 284 bin 513 oldu.

ZİRVE ALMANLARIN

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilk altı aylık dönemde Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 5’in 4’ü Avrupalı ülkeler oldu. 1 Ocak-30 Haziran arası Antalya’ya en çok turist 954 bin 998 ile Almanya’dan geldi. Almanya’nın ardından 785 bin 623 turistle Rusya, 434 bin 919 turistle İngiltere, 237 bin 805 turistle Polonya ve 160 bin 977 turistle Hollanda izledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Antalya, Hava, Ocak

03 Nis 2024 - 17:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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