Kömürlük bir anda alev aldı; tüm binayı sardı

Kömürlükte çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce park halindeki otomobile ardından 3 katlı binaya sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Binadakiler panikle dışarı kaçarken çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Bina da yangında büyük hasar gördü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA