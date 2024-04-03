Alanya Kestelspor geriden gelip öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu: 3-3

Muş Şehir Stadı'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Salih Zafer Kurşunlu ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 44. dakikada Efe Karaoğlu'nun penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden 45'de Hazarhan Karaca ile farkı 1'e indiren Armoni Alanya Kestelspor, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Enes Küç'le skoru 2-2'ye taşıdı. 63'de golcü yıldızı Ozan Karabacak ile 3-2 öne geçmeyi başaran mavi beyazlı ekip, 66. dakikada İlker Avşar'ın golüne engel olamadı ve sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Gol düellosuna dönen maçta kazanan çıkmazken, ekipler sahadan 1'er puanla ayrılarak 39'ar puana yükseldiler. Cemali AYDINOĞLU