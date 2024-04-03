03 Nis 2024 - 17:14- Asayiş G:

Cansız bedeni mağazanın derin dondurucusunda bulunmuştu; davada karar çıktı

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Gaziantep'te Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, cesedinin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz'u ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'yu 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cansız bedeni mağazanın derin dondurucusunda bulunmuştu; davada karar çıktı mask
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Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı. Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, 2022 yılı Eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti.

MAĞAZANIN DONDURUSUNDA SAKLAMIŞTI

27 Eylül 2022'de adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cesedine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un yargılanmalarına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada ayrıca Lina Nazlı'nın babası Abdurrahman Erbay ile avukatları da yer aldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Muhabbet Toz, son sözü sorulduğunda pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanık Muhabbet Toz hakkında; 'Beden ve ruh sağlığı yönünden kendisini savunamayacak çocuğu kasten öldürme' suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 'çocuğa eziyet' suçundan 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık Mehmet Aksu hakkında ise, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıl ve 'Çocuğa eziyet' suçundan 7 yıl hapis cezası vererek, indirim uygulamadı.

Kaynak: DHA

# Bir, Son, kişi, etti, devam, Yer, 2022, 2021

03 Nis 2024 - 17:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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