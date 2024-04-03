Ankara'da dev yangın!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıtlar ve eski lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı. Gökyüzünü kaplayan ve kentin büyük bölümünden görünen dumanlar korkuya yol açtı.

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışanlar, önce kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevrede de büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA