Alanyalı vatandaşlardan ilginç protesto: Yapılmayan yollara muz ektiler!

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne bağlı Keşbeleni Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, yolların bozuk olmasından şikayetçi oldu. On senedir yollarının bozuk olduğunu ve bir türlü yapılmadığını söyleyen vatandaşlar belediyeyi kendi yöntemleriyle protesto ettiler. Bölge sakinleri, yeni yapılan TOKİ konutlarının hemen altında bulunan bozuk yola tepki göstererek, yoldaki çukurlara muz ağacı ektiler. Dim TV ihbar hattıyla şikayetini bildiren mahalle sakinleri, “ Belediye 10 yıldır mahallemize hizmet etmiyor. Yeni başkanımız Osman Tarık Özçelik’ten yollarımız için yardım talebinde bulunuyoruz” dediler. (Gülser Yiğit)

Kaynak: Haber Merkezi