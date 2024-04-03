- Gündem

Alanyalı vatandaşlardan ilginç protesto: Yapılmayan yollara muz ektiler!

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da, vatandaşlar yolların yapılmamasını çukurlara muz ağacı ekerek protesto etti

Alanyalı vatandaşlardan ilginç protesto: Yapılmayan yollara muz ektiler!
Alanyalı vatandaşlardan ilginç protesto: Yapılmayan yollara muz ektiler!
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne bağlı Keşbeleni Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, yolların bozuk olmasından şikayetçi oldu. On senedir yollarının bozuk olduğunu ve bir türlü yapılmadığını söyleyen vatandaşlar belediyeyi kendi yöntemleriyle protesto ettiler. Bölge sakinleri, yeni yapılan TOKİ konutlarının hemen altında bulunan bozuk yola tepki göstererek, yoldaki çukurlara muz ağacı ektiler. Dim TV ihbar hattıyla şikayetini bildiren mahalle sakinleri, “ Belediye 10 yıldır mahallemize hizmet etmiyor. Yeni başkanımız Osman Tarık Özçelik’ten yollarımız için yardım talebinde bulunuyoruz” dediler. (Gülser Yiğit)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Belediye

03 Nis 2024 - 16:52 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
O ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gece kulübü alev topuna döndü: 29 ölü var! Cehennem gibi patlama... mask
Gece kulübü alev topuna döndü: 29 ölü var! Cehennem gibi patlama...
Sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu: Rakam şaşırttı mask
Sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu: Rakam şaşırttı
Şoförler iftarda buluştu mask
Şoförler iftarda buluştu
Antalya'da iki aile arasında bıçaklı kavga! 1 ölü mask
Antalya'da iki aile arasında bıçaklı kavga! 1 ölü
Erdoğan: “Ya kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.'' mask
Erdoğan: “Ya kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.''
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber