İçişleri Bakanlığı personel alacak! İşte başvuru tarihleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez teşkilata 96, taşra teşkilatına bin 512 olmak üzere toplam bin 608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;

-22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

-Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

-İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır.

-Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.

Kaynak: KARAR