Mahallelinin başı dertteydi! Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi E.A. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah, bir miktar fişek, para, 10 bilezik ve çeşitli elektronik malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.A. tutuklandı.

Kaynak: AA