Korkunç kaza! Teleferikle 30 metre yükseklikten düştüler

Tarımla uğraşan Ayşe U. ile Fatma U., yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiği bildi. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü.
30 METREDEN DÜŞTÜLER
Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı. Burada ambulansla konulan yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.