Korkunç kaza! Teleferikle 30 metre yükseklikten düştüler

Tarımla uğraşan Ayşe U. ile Fatma U., yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiği bildi. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü.

30 METREDEN DÜŞTÜLER

Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı. Burada ambulansla konulan yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA