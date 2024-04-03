İnanılmaz yolculuk! Tıka basa kamyonete bindiler

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde eşya taşıyan bir nakliye kamyoneti fazla yükleme sonucunda kapıları dahi kapanamayacak kadar doldu. Eşya taşıyan kişiler de aynı araçla yolculuk yapınca ortaya çok ilginç görüntüler çıktı. 6 kişi tıka basa eşya yolu kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuğu görenler gözlerine inanamadı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.