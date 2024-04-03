İnanılmaz yolculuk! Tıka basa kamyonete bindiler

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde eşya taşıyan bir nakliye kamyoneti fazla yükleme sonucunda kapıları dahi kapanamayacak kadar doldu. Eşya taşıyan kişiler de aynı araçla yolculuk yapınca ortaya çok ilginç görüntüler çıktı. 6 kişi tıka basa eşya yolu kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuğu görenler gözlerine inanamadı.

Kaynak: DHA