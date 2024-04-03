Arıkan Yılmaz Dim MT Anadolu Lisesi iftarda buluştu

ALANYA Öğretmen Evi’nde düzenlenen iftar programına Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hayırseveri Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ailesi, Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ve ailesi, okulun öğretmenleri ve ailelerinin yanı sıra öğrenciler de katılım sağladı. İftar programına katılan herkese teşekkür eden okul müdürü Mustafa Aksoy, “Alanya bir hayırsever kenti. Okullar, camiler tüm hayır kurumlarının yüzde 90’ı hayırseverlerin ismiyle anılıyor. Bu anlamda okulumuz da bir hayırsever okulu. Hem de Alanya’nın ilk Milli Eğitim Müdürü, gazetecisi Arıkan Yılmaz Dim adına yapılan bir okul. Ve bu okulun mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Değerli Dim ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

‘ELİMİZİ OKULUMUZDAN ÇEKMEDİK’

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hayırseveri Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Biz hiçbir zaman elimizi okulumuzdan çekmedik. Geçtiğimiz yıllarda iftar programı yapmıştık fakat araya pandemi girince davetlerimizi ertelemiştik. Yine 3 yıl önce burada iftar programında bir araya gelmiştik. Okulumuz Türkiye’de dereceye giren bir okul. Çok kıymetli okul müdürlerimiz oldu. Okulumuzun eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)