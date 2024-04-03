Adadan diskalifiye oldu ama uslanmadı: 'Survivor'da tekme tokat kavga serbest olsun'

Survivor All Star'a katılan Turabi, istediği performansı gösteremeyince motivasyonu düşmüştü ve ardından da sakatlanmıştı. Bu sakatlık sonucunda da diskalifiye edilmişti.
Bu diskalifiyeden sonra Turabi'nin yeniden yarışmaya döneceği iddia edilmişti. Bu iddialara da "Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun." diyerek yanıt vermişti.
Survivor defterini şimdilik kapatan Turabi, adadan ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla sık sık gündem olmaya devam etti.
Son olarak da sosyal medya hesabında ütopik bir Survivor önerisi paylaştı.
"Survivor'da kavga serbest olmalı" diyen Turabi, şiddet dolu bir Survivor senaryosu yazdı ve Atakan'la Yiğit olayını sordu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.