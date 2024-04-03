Eva Baby Kids’ten bayram sürprizi

Şekerhane Mahallesi, 25 Metreli yol üzerinde bulunan Eva Baby Kids, kaliteli ve şık ürünleriyle çocuk giyimde öncü olmaya devam ediyor. 0-16 yaş arası ürünler bulunan Eva Baby Kids, yeni sezon ürünleriyle birlikte bayramlık giysilerin geldiğini de duyurdu. Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan mağaza personeli Hamide Taş, “Çok güzel şık takımlarımız, yazlık elbiselerimiz, günlük kıyafetlerimiz mağazamızda mevcut. Ayrıca yeni sezon çok güzel abiye modellerimiz var. Yeni doğandan 16 yaşa kadar tüm çocuklarımız için kıyafetten aksesuara kadar ürünlerimiz bulunuyor. Tüm Alanya halkını bekliyoruz.” dedi.(Gülser YİĞİT)