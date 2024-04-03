Alanya'dan altın alacaklara çağrı yaptı! Gram bazında dev düşüş...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından altında beklenen yükseliş olmadı. Piyasanın durgun olduğunu söyleyen Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Yahya Arslan, Ramazan Bayramı ile birlikte piyasadaki hareketliliğin başlayacağını düşündüğünü belirtti. Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Arslan, “ Seçim sonrası biraz ters köşe oldu. Hepimiz altın yükselecek diye bekliyorduk ama seçim sonrasında, gram bazında 150 TL düştü. Şu anda Ramazan olduğu için piyasa biraz düşük ama bayramla birlikte hareketlilik olacaktır. Altın geçen hafta 2 bin 550 TL civarını görmüştü ama seçimden sonra 150 TL civarı düşük seyrediyor. Şu anda çeyrek altın 4 bin 250 TL, yarım altın 8 bin 500 TL, tam altın da 17 bin TL. Fakat şu anda piyasa durgun olduğu için bozdurma veya alma yönünde pek bir hareket yok. Ramazan Bayramı ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlenme bekliyoruz.” dedi.(Gülser YİĞİT)