03 Nis 2024 - 14:53 - Magazin

Survivor Yunus Emre'nin eşinden isyan: Ateş püskürdü!

Survivor 2024 All Star'da dün akşam ekrana gelen bölümde haftanın 3'üncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı anlarda Seda ve Yunus Emre arasında gerilim çıktı. Acun Ilıcalı ise konseyde adeta çılgına döndü ve Yunus Emre'ye ateş püskürdü. Sevilen yarışmacının eşi bu sefer isyan etti.