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Survivor Yunus Emre'nin eşinden isyan: Ateş püskürdü!

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Survivor 2024 All Star'da dün akşam ekrana gelen bölümde haftanın 3'üncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı anlarda Seda ve Yunus Emre arasında gerilim çıktı. Acun Ilıcalı ise konseyde adeta çılgına döndü ve Yunus Emre'ye ateş püskürdü. Sevilen yarışmacının eşi bu sefer isyan etti.

Survivor Yunus Emre'nin eşinden isyan: Ateş püskürdü! mask
Survivor Yunus Emre'nin eşinden isyan: Ateş püskürdü!
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Dün akşam ekrana gelen Survivor 2024 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda nefes kesen bir mücadele yaşandı.

İki takım yarışmacıları arasında yaşanan gerilim konseyde de devam etti. Yunus Emre'nin konseydeki söylemleri sonrasında  Acun Ilıcalı çileden çıktı.

"BEN KAFAYI YİYECEĞİM"

Seda, Yunus Emre'nin konuşmalarından bahsederken Yunus Emre gülüp "Acun abi ben kafayı yiyeceğim çıkabilir miyim dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi.

Olaya çok kızan Acun Ilıcalı şöyle konuştu;

Sen nerede zannediyorsun kendini Yunus Emre, Seda sana ya da annene küfür etmiyor. Sen ne dediğini biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Geldiğin günden beri herkesi tehdit ediyorsun. Bir gün önce uyarmışım seni, yine yapıyorsun. Aklım hayalim almıyor. Kendini haklı zannediyorsun ya hâlâ, bir şey demiyorum.

Yaşananların ardından Yunus Emre kadın yarışmacıya çirkin sözlerinden dolayı 2 ödül ceza aldı. Seda'ya ise ceza verilmedi.

"AĞIR TAHRİK VAR"

Bir süre önce eşinin pozunu silen ve profilinden adını da kaldıran Beria Özden ise yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Bebeğini kaybettiğini açıklayarak geçtiğimiz haftalara damga vuran Beria Özden şu ifadeleri kullandı:

Yunus Emre dikişleri olduğu halde 4/4 yaptı, 21 ödül cezası aldı, üstüne de ağır tahrik var herkes küfür ediyor istatistik denen şartsız rekabetçiler nereden vuracağını iyi biliyor, oyunlara gelmemesi, kendine odaklanması ve herkese inat başarmasını diliyorum kalbimiz seninle.

# Bir, etti, devam, Sosyal, Gelen, var, ACUN

03 Nis 2024 - 14:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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