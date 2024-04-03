Survivor Yunus Emre'nin eşinden isyan: Ateş püskürdü!

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2024 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda nefes kesen bir mücadele yaşandı.
İki takım yarışmacıları arasında yaşanan gerilim konseyde de devam etti. Yunus Emre'nin konseydeki söylemleri sonrasında Acun Ilıcalı çileden çıktı.
"BEN KAFAYI YİYECEĞİM"
Seda, Yunus Emre'nin konuşmalarından bahsederken Yunus Emre gülüp "Acun abi ben kafayı yiyeceğim çıkabilir miyim dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi.
Olaya çok kızan Acun Ilıcalı şöyle konuştu;
Sen nerede zannediyorsun kendini Yunus Emre, Seda sana ya da annene küfür etmiyor. Sen ne dediğini biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Geldiğin günden beri herkesi tehdit ediyorsun. Bir gün önce uyarmışım seni, yine yapıyorsun. Aklım hayalim almıyor. Kendini haklı zannediyorsun ya hâlâ, bir şey demiyorum.
Yaşananların ardından Yunus Emre kadın yarışmacıya çirkin sözlerinden dolayı 2 ödül ceza aldı. Seda'ya ise ceza verilmedi.
"AĞIR TAHRİK VAR"
Bir süre önce eşinin pozunu silen ve profilinden adını da kaldıran Beria Özden ise yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Bebeğini kaybettiğini açıklayarak geçtiğimiz haftalara damga vuran Beria Özden şu ifadeleri kullandı:
Yunus Emre dikişleri olduğu halde 4/4 yaptı, 21 ödül cezası aldı, üstüne de ağır tahrik var herkes küfür ediyor istatistik denen şartsız rekabetçiler nereden vuracağını iyi biliyor, oyunlara gelmemesi, kendine odaklanması ve herkese inat başarmasını diliyorum kalbimiz seninle.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.