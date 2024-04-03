ALTSO Başkanı Erdem’den iftar daveti

RAMAZAN ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO ailesi ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi. Başkan Erdem: “Ramazan ayının bereketini, huzurunu, maneviyatını hep birlikte gönülden paylaşıyoruz. Ramazan’ın kuşkusuz en güzel yönlerinden biri iftar sofralarımızı hep birlikte paylaşmak. Büyüdükçe bereketi de zenginliği de muhabbeti de artıyor bu iftarların. Olive Garden’da gerçekleştireceğimiz geleneksel iftarımıza tüm üyelerimizi aileleri ile birlikte bekliyoruz” diye konuştu. (ALTSO/BÜLTEN)