Survivor Turabi'den annesine inanılmaz sözler: 'Keşke o gece babamı odana almasaydın'

Yarışmacı kişiliğinden çok karıştırmacı kişiliği ile Acun Ilıcalı'nın işine gelen ve rating getiren Turabi paylaşımları ile de gündemden düşmüyor.

Yarışmacı son olarak, Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isim, gençlik fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

"Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı 'Reality Tv Show' yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun!

"Tipe bak"

Tipe bak. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa evden kovardım."

"Keşke o gece babamı odana almasaydın"

Adından bir paylaşım daha yapan Turabi, annesine seslendi: "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın"

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.