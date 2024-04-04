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Yedek parça satın alınacak

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ÇOCUK OYUN GRUBU VE ÇOCUK OYUN GRUBU YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜÇocuk Oyun Grubu ve Çocuk Oyun Grub...

Yedek parça satın alınacak mask
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ÇOCUK OYUN GRUBU VE ÇOCUK OYUN GRUBU YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çocuk Oyun Grubu ve Çocuk Oyun Grubu Yedek Parça Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/448190

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2423202222 - 2423237251

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çocuk Oyun Grubu ve Çocuk Oyun Grubu Yedek Parça Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Adet Engelsiz Çocuk Oyun Grubu ve 20 Adet Çocuk Oyun Grubu Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Cad. No:152

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Firma İşe başlama tutanağının imzalanmasından sonra 30 iş günü içersin de bütün malzemeleri teslim etmesi gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İhale Komisyonu Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Oyun grupları üzerinde (taşıyıcı konstrüksiyonda olabilir) model bazlı TSE belgesinin alındığını ve söz konusu oyun grubuna ait olduğunu gösterir yağmur ve korozyondan etkilenmeyen maddeden imal bir plaka yer alacaktır. 

Çocuk Oyun grubunun yerleştirildiği oyun alanına her bir oyun grubu için kullanım talimatnamesi ve gerekli uyarıların yapıldığı yağmur ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden imal levhalar yerleştirilecektir. Levhanın içeriği Müdürlüğümüzce belirlenip Yüklenici Firmaya bildirilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Kalite ve Yönetim Belgesi

ISO 9001:2000

Standart ve Kalite Belgesi

TS EN 1176-1

Standart ve Kalite Belgesi

TS EN 1176-3

Standart ve Kalite Belgesi

Model Bazlı TSE

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02012956

04 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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