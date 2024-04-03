Alanya Belediyesporlu voleybolcu kaza yaptı! Araç hurda yığınına döndü

OLAY, dün saat 15.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi Alarahan kavşağında meydana geldi. AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Brand Group Alanya Belediyespor'un oyuncusu Bardia Saadat yönetimindeki 07 HMR 31 plakalı otomobil, Tezcan Seçer'in (51) kullandığı 16 BIA 314 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Bardia Saadat ambulansla götürüldüğü hastanede, tedavisinin ardından taburcu edildi.

PLAY-OFF MAÇINDA KADRODA YER ALAMAYACAK

Kazaya ilişkin Alanya Belediyespor Kulübü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Saadat'ın Ankara'da oynanacak, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5- 8'incilik etabı ikinci maçında kadroda yer almayacağı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Bardia Saadat'ın kullandığı arabaya İncekum- Alanya yolunda şehir otobüsünün arkadan vurmasıyla kaza meydana gelmişti. Kazada, arabası ağır hasar alırken oyuncumuz acil olarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuz, tedavisinin ardından taburcu olmuştur ve on günlük müşahede altına girmiştir. Ankara'da oynanacak, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5- 8'incilik etabı ikinci maçında kadroda yer almayacaktır. Alanya Belediyespor Kulübü olarak sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA