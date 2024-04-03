Süper Lig'in 'ikiz' takımları: Alanyaspor - Antalyaspor

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün akşam konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerek 42 puana ulaştı. Antalyaspor da dün sahasında ağırladığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 42 puana yükseldi. Alanyaspor ve Antalyaspor'un 31. hafta itibariyle elde ettikleri istatistikler dikkat çekti. Ligde bu sezon 10'ar galibiyet, 12'şer beraberlik ve 9'ar yenilgi alan Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor, 42'şer puanla 8 ve 9. sırayı paylaştılar. Sıralamada Antalyaspor averaj farkı ile 8. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 9. basamakta yer aldı. İki ekibin ortaya çıkan bu istatistiği ise, " Antalya'nın iki Süper Lig takımı ikiz gibi ilerliyor" yorumları yaptırdı. Cemali AYDINOĞLU