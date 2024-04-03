Alanya’da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ masaya yatırıldı

GENÇLİK Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile diğer kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantı sonunda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar tarafından kurumların yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek kararlar alındı. (Gülser YİĞİT)
GENÇLİK Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile diğer kurum temsilcileri katıldı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.