Alanya’da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ masaya yatırıldı

GENÇLİK Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile diğer kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar tarafından kurumların yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek kararlar alındı. (Gülser YİĞİT)