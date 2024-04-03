Alanya'da Kemal Aksu'dan yeni ifşaatlar: Tek seferde 850 bin Euro...! Tunahan Kasapoğlu açıklama yapacak mı?

DÜNDEN bu yana sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlarla Tunahan Kasapoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Aksu, daha önce de ‘Zulüm, Gasp, Baskı...’ başlıkları ile birçok ifşaat paylaşımlarında bulunmuştu.

Kemal Aksu, son olarak hali hazırda imarı olan inşaat alanlarına ruhsat ve iskan vermeyen Tunahan Kasapoğlu’nun kendisinden çeşitli yerler ve çeşitli kuruluşlara hibeler yapmasını ve inşaat tamamlama talebinde bulunduğunu öne sürdü.

3 yıldır alamadığı ruhsatı seçimden 1 hafta önce alabildiğini ifade eden Aksu, sosyal medya üzerinden Kasapoğlu’na “Ne karşılığında ve kime nereyi hibe etmek zorunda kaldığını” sordu. Aksu konuşmasının devamında, “Kasapoğlu’nun tek bir isteğinin karşılığı 850 bin Euro masrafla yaptırdığı Mahmutlar Kültür Merkezi'nin çatısı” dedi.