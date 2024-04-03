03 Nis 2024 - 12:29- Gündem G:

Alanya'da Kemal Aksu'dan yeni ifşaatlar: Tek seferde 850 bin Euro...! Tunahan Kasapoğlu açıklama yapacak mı?

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Müteahhit Kemal Aksu’nun 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu hakkındaki iddiaları gündeme bomba gibi düştü

Alanya'da Kemal Aksu'dan yeni ifşaatlar: Tek seferde 850 bin Euro...! Tunahan Kasapoğlu açıklama yapacak mı?
Alanya'da Kemal Aksu'dan yeni ifşaatlar: Tek seferde 850 bin Euro...! Tunahan Kasapoğlu açıklama yapacak mı?
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DÜNDEN bu yana sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlarla Tunahan Kasapoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Aksu, daha önce de ‘Zulüm, Gasp, Baskı...’ başlıkları ile birçok ifşaat paylaşımlarında bulunmuştu.

Kemal Aksu, son olarak hali hazırda imarı olan inşaat alanlarına ruhsat ve iskan vermeyen Tunahan Kasapoğlu’nun kendisinden çeşitli yerler ve çeşitli kuruluşlara hibeler yapmasını ve inşaat tamamlama talebinde bulunduğunu öne sürdü.

3 yıldır alamadığı ruhsatı seçimden 1 hafta önce alabildiğini ifade eden Aksu, sosyal medya üzerinden Kasapoğlu’na “Ne karşılığında ve kime nereyi hibe etmek zorunda kaldığını” sordu. Aksu konuşmasının devamında, “Kasapoğlu’nun tek bir isteğinin karşılığı 850 bin Euro masrafla yaptırdığı Mahmutlar Kültür Merkezi'nin çatısı” dedi.

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03 Nis 2024 - 12:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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