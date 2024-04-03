Alanya'da Kemal Aksu'dan yeni ifşaatlar: Tek seferde 850 bin Euro...! Tunahan Kasapoğlu açıklama yapacak mı?

DÜNDEN bu yana sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlarla Tunahan Kasapoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Aksu, daha önce de ‘Zulüm, Gasp, Baskı...’ başlıkları ile birçok ifşaat paylaşımlarında bulunmuştu.
Kemal Aksu, son olarak hali hazırda imarı olan inşaat alanlarına ruhsat ve iskan vermeyen Tunahan Kasapoğlu’nun kendisinden çeşitli yerler ve çeşitli kuruluşlara hibeler yapmasını ve inşaat tamamlama talebinde bulunduğunu öne sürdü.
3 yıldır alamadığı ruhsatı seçimden 1 hafta önce alabildiğini ifade eden Aksu, sosyal medya üzerinden Kasapoğlu’na “Ne karşılığında ve kime nereyi hibe etmek zorunda kaldığını” sordu. Aksu konuşmasının devamında, “Kasapoğlu’nun tek bir isteğinin karşılığı 850 bin Euro masrafla yaptırdığı Mahmutlar Kültür Merkezi'nin çatısı” dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartaliçe - bu daha başlangıç bence
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.