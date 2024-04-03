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Özçelik tebrik ziyaretlerini kabul ediyor! Ziyaretçiler arasında eski Belediye Başkanı Sipahioğlu da var

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Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, kendisini tebrik etmeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Alanya için hayata geçireceği projelerin planlama çalışmalarını da sürdüren Özçelik, yakından ilgilendiği misafirleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi

Özçelik tebrik ziyaretlerini kabul ediyor! Ziyaretçiler arasında eski Belediye Başkanı Sipahioğlu da var mask
Özçelik tebrik ziyaretlerini kabul ediyor! Ziyaretçiler arasında eski Belediye Başkanı Sipahioğlu da var
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CUMHURİYET Halk Partisi’nden ( CHP) Belediye Başkan Adayı gösterilerek, 31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşların teveccühüyle Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, Çimen Oteli’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nde, tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) dernek ile vakıf yöneticileri ve üyelerle birlikte vatandaşları büyük bir nezaketle ağırlayan Özçelik, ekibiyle beraber bir yandan da Alanya için uygulayacağı projeleri üzerindeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaret trafiği, akşam geç saatlere kadar sürerken, vatandaşlar günün anısına Özçelik ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Başkan Özçelik’in konukları arasında Alanya’nın geçmiş dönem Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da yer aldı. Özçelik’i tebrik ederek, görevinde başarılar dileyen Sipahioğlu, bir takım deneyimlerini paylaştı. Gün içinde Özçelik’i, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ve Pansiyoncular Lokantacılar Kafeterya ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.

Özçelik tebrik ziyaretlerini kabul ediyor! Ziyaretçiler arasında eski Belediye Başkanı Sipahioğlu da var

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Yoğun temaslar kapsamında bedensel engelli vatandaşlar da Seçim Ofisinde Osman Tarık Özçelik’i ziyaret ederek, tebrik ve başarı temennilerini belirtti. Engelli vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Özçelik, seçim kampanyası sürecindeki ilk toplantısını, "dezavantajlı" olarak tabir ettiği engelli bireylerle yaptığını kaydetti. Özçelik, gerçek anlamda engelli dostu projeleri uygulayacaklarına vurgu yaparak, mobil sağlık araçları ile evde bakım hizmetleri ve gündüz yaşam evi projesiyle tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve misafirleriyle yakından ilgilenen Özçelik, “Tebrik, başarı ve iyi dileklerini iletmek için telefonla arayan ya da ziyaretimize gelerek bizleri onurlandıran tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın verdiği yetkiyle Alanya’mızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmamızın zamanı geldi. Vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle ve her kesimi kucaklayan hizmet anlayışımızla, 7’den 70’e herkesin mutlu olduğu bir şehri oluşturmaya başlayacağız. Bu süreçte bütün çabamız ve gayretimiz, Alanya’mızın refah ve ferah içinde yaşaması için olacaktır. Sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla şehrimizin yaşam kalitesi yükselecek” şeklinde konuştu. Seçimlerde tarihi bir zafere imza atan Osman Tarık Özçelik’in, Alanya Belediye Başkanlığı makamı koltuğuna oturması için İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatasının bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.(CHP BÜLTEN)

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03 Nis 2024 - 11:41 - Gündem

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