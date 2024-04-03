03 Nis 2024 - 10:45- Gündem G:

Alanya'da Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgası büyüyor: Zulüm, Gasp, Baskı... Adem Murat Yücel ne diyecek?

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Yerel seçimlerin galibi belli olur olmaz heybelerde bekletilen hesaplar da ortalığa saçılmaya başladı. Alanyalı inşaatçı Kemal Aksu, Eski Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na yönelik iddialarına devam ediyor. Zulüm, Gasp, Baskı...

Alanya'da Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgası büyüyor: Zulüm, Gasp, Baskı... Adem Murat Yücel ne diyecek?
Alanya'da Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgası büyüyor: Zulüm, Gasp, Baskı... Adem Murat Yücel ne diyecek?
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Seçim sürecinde İnşaat halindeki binalarına dev Adem Murat Yücel posterleri asan KA Collection inşaat şirketinin sahibi Kemal Aksu'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Aksu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na meydan okuyarak, 'geldim yoktun' dedi.

"KRALDAN ÇOK KRALCIYDIN"

Kemal Aksu dün yaptığı hem yazılı hem videolu paylaşımlarında Tunahan Kasapoğlu'nu karşı karşıya gelmeye davet etmişti.

İşte Aksu'nun dünkü o paylaşımı;

"Tunahan Kasapoğlu, kraldan çok kralcıydın. Alanya'da mühür bizim elimizde diyerek 3 yıldan beri beni tehdit ediyordun.

En son Çarşamba günü Pazartesi seninle görüşeceğiz demiştin, ben şimdi imar müdürlüğüne geldim ama sen yoksun. Videolarla bunu kayıt altına aldım, bütün personel şahittir.

Firavunların sonu nasıl olduysa senin de öyle oldu. Bundan sonra sana kim selam verecek göreceğiz".

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Kemal aksu bugün yaptığı yeni paylaşımla adeta meydan okudu. Özellikle 'Gasp' cümlesinin ne olduğunu merak eden takipçileri konuyu daha çok açmasını gerektiğini söyleyerek yorum yağmuruna tuttu.

İşte Kemal Aksu'nun yeni paylaşımı;

"Zulüm, gasp, baskı... Mühür hep sende kalacak zannettin. Ben ise haksızlığın karşısında sustum, dilsiz şeytan oldum. En son Pazartesi günü görüşeceğiz demiştin, geldim sen koltuğunda yoktun".

Alanya'da Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgası büyüyor: Zulüm, Gasp, Baskı... Adem Murat Yücel ne diyecek?

Bu iddiaların mahkemeye taşınıp taşınmayacağı ve İçişleri Bakanlığı'nın konu hakkında soruşturma açıp açmayacağı merak konusu oldu.

Seçim kampanyası boyunca Yücel'e açık desteğini hiç esirgemeyen Aksu'nun bu paylaşımları şaşkınlık yarattı.

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03 Nis 2024 - 10:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mahir Can - Adam korkudan destek vermiş demekki birçokları gibi ,eli taşın altındaysa ne yapsınlar. .

Tüm ülkede şaibeli kişiler ve yapılan usülsüzlükler dibine kadar araştırılmalı ülke bağırsaklarını temizlemeli,Eğer iddialar doğru ise bunu yapanlar yargılanıp mallarına el konulmalı Tüm ülkede artık temiz eller operasyonu yapılmalı rüşvet,adam kayırma ,keyfi uygulamalar vatandaşa tepeden bakma son bulmalı.

Kutlu devletimiz saygınlığını sonsuza kadar koruyacak inşallah ama hırsıza arsıza rüşvetçiye haksız uygulamalarla insanları ticaret insanlarını ,milleti zarara uğratanlar hesap vermeli .

Rüşveti,devileti,milleti zarara uğratmayı aklından geçiren başına geleceklerin hesabını yapmalı .

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Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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