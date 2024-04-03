Seçim sürecinde İnşaat halindeki binalarına dev Adem Murat Yücel posterleri asan KA Collection inşaat şirketinin sahibi Kemal Aksu'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Aksu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na meydan okuyarak, 'geldim yoktun' dedi.

"KRALDAN ÇOK KRALCIYDIN"

Kemal Aksu dün yaptığı hem yazılı hem videolu paylaşımlarında Tunahan Kasapoğlu'nu karşı karşıya gelmeye davet etmişti.

İşte Aksu'nun dünkü o paylaşımı;

"Tunahan Kasapoğlu, kraldan çok kralcıydın. Alanya'da mühür bizim elimizde diyerek 3 yıldan beri beni tehdit ediyordun.

En son Çarşamba günü Pazartesi seninle görüşeceğiz demiştin, ben şimdi imar müdürlüğüne geldim ama sen yoksun. Videolarla bunu kayıt altına aldım, bütün personel şahittir.

Firavunların sonu nasıl olduysa senin de öyle oldu. Bundan sonra sana kim selam verecek göreceğiz".

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Kemal aksu bugün yaptığı yeni paylaşımla adeta meydan okudu. Özellikle 'Gasp' cümlesinin ne olduğunu merak eden takipçileri konuyu daha çok açmasını gerektiğini söyleyerek yorum yağmuruna tuttu.

İşte Kemal Aksu'nun yeni paylaşımı;

"Zulüm, gasp, baskı... Mühür hep sende kalacak zannettin. Ben ise haksızlığın karşısında sustum, dilsiz şeytan oldum. En son Pazartesi günü görüşeceğiz demiştin, geldim sen koltuğunda yoktun".

Bu iddiaların mahkemeye taşınıp taşınmayacağı ve İçişleri Bakanlığı'nın konu hakkında soruşturma açıp açmayacağı merak konusu oldu.

Seçim kampanyası boyunca Yücel'e açık desteğini hiç esirgemeyen Aksu'nun bu paylaşımları şaşkınlık yarattı.