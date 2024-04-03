Son Dakika! TÜİK Mart ayı enflasyonunu açıkladı: Piyasalar nasıl etkilenecek?

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 yıllık bazda yüzde 68,50 arttı.
EKONOMİSTLERİN MART AYI BEKLENTİSİ NEYDİ?
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.