Survivor'dan çıkar çıkmaz soluğu orada aldı: Aysu ve Ronaldinho... 'Yürü be Aysu, avının peşinde'

Bu sezon tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'dan son elenen isim Aysu Keskin olmuştu. Samimi halleri ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aysu Keskin'in vedası herkesi üzmüştü.

Geçtiğimiz şubat ayında Survivor'a gelerek ülke gündemine bomba gibi düşen Ronaldinho ile Aysu Keskin'in Survivor'daki samimi halleri de uzun süre konuşulmuştu. Öyle ki ünlü futbolcu yarışmacıya şans bandanası bile vermişti.

DOMİNİK'TEN AYRILIR AYRILMAZ...

Aysu Keskin, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz soluğu Brezilya'da aldı. Survivor'dan Ronaldinho ile bir karesini paylaşan Aysu Keskin bu paylaşımına Ronaldinho'yu da etiketleyince sosyal medya yıkıldı.



Survivor Aysu Keskin'in bu paylaşımından sonra sosyal medyada 'gerçekten tavladı mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları "Yürü be Aysu", "Aysu avının peşinde", "Vay be Aysu gittin mi cidden?" yorumlarında bulundu.