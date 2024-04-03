- Gündem

İki şehirde protestolara karşı önlem alındı: Kentlere giriş-çıkış 15 gün yasak

ABONE OL Google News Sayfamız

Seçimi yüzde 55'ten fazla oyla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının yarısından az oy alan AK Parti adayına verildiği Van'dan sonra Bitlis'te de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı. Kente giriş çıkışlara da izin verilmeyecek. Öte yandan Siirt Valiliği de Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İki şehirde protestolara karşı önlem alındı: Kentlere giriş-çıkış 15 gün yasak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkında kararının ardından Kürt illerinde protesto eylemleri devam ederken Valilik Bitlis'te de eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladı. Kente giriş çıkışlara da izin verilmezken Siirt Valiliği de Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bitlis Valiliği kentte eylem ve etkinlikleri 15 gün yasakladı. Gösteri, yürüyüş, oturma eylemi gibi her türlü eyleme yasak getiren Van Valiliği, söz konusu protestolar için çevre il ve ilçelerden gelecek kişi ve grupların da kente ve ilçelere giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

PERVARİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan, Siirt Valiliği de Pervari ilçesi ve tüm köylerinde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada Pervari ve bağlı tüm köylerde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkmanın yasak olduğu açıklandı: "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlçedeki sokağa çıkma yasağının DEVA Partisi ve AK Partili adayların aileleri arasında çıkan çatışmada 4 kişinin yaralanmasının ardından ilan edildiği öne sürüldü.

KARAR BİRÇOK İLDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

DEM Parti'nin yüzde 55 oyla seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Van İl Seçim Kurulu'nun Zeydan'ın memnun hakkının geri alınması sonrası harekete geçtiği ortaya çıktı. Van seçim kurulu mazbatayı AKP adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karar Van başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi.

Kaynak: Karar

# yüzde, devam, Belediye, etti, Bir, kişi, Sosyal, seçim

03 Nis 2024 - 10:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
O ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gece kulübü alev topuna döndü: 29 ölü var! Cehennem gibi patlama... mask
Gece kulübü alev topuna döndü: 29 ölü var! Cehennem gibi patlama...
Sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu: Rakam şaşırttı mask
Sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu: Rakam şaşırttı
Şoförler iftarda buluştu mask
Şoförler iftarda buluştu
İlginç olay! Kazandığı seçim sonucuna itiraz etti mask
İlginç olay! Kazandığı seçim sonucuna itiraz etti
Yeni muhtardan DJ'li kutlama mask
Yeni muhtardan DJ'li kutlama
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber