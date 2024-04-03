İki şehirde protestolara karşı önlem alındı: Kentlere giriş-çıkış 15 gün yasak

Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkında kararının ardından Kürt illerinde protesto eylemleri devam ederken Valilik Bitlis'te de eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladı. Kente giriş çıkışlara da izin verilmezken Siirt Valiliği de Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bitlis Valiliği kentte eylem ve etkinlikleri 15 gün yasakladı. Gösteri, yürüyüş, oturma eylemi gibi her türlü eyleme yasak getiren Van Valiliği, söz konusu protestolar için çevre il ve ilçelerden gelecek kişi ve grupların da kente ve ilçelere giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

PERVARİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan, Siirt Valiliği de Pervari ilçesi ve tüm köylerinde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada Pervari ve bağlı tüm köylerde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkmanın yasak olduğu açıklandı: "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlçedeki sokağa çıkma yasağının DEVA Partisi ve AK Partili adayların aileleri arasında çıkan çatışmada 4 kişinin yaralanmasının ardından ilan edildiği öne sürüldü.

KARAR BİRÇOK İLDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

DEM Parti'nin yüzde 55 oyla seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Van İl Seçim Kurulu'nun Zeydan'ın memnun hakkının geri alınması sonrası harekete geçtiği ortaya çıktı. Van seçim kurulu mazbatayı AKP adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karar Van başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi.

Kaynak: Karar