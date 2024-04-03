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Bakanlıktan otobüs biletlerine bayram düzenlemesi: Bu indirimi kaçıran pişman oluyor

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Ramazan Bayramı süresince, şehirlerarası otobüs şirketleri ek seferler düzenleyecekler ve bu seferler için gerekli izinler yarından itibaren alınmaya başlanacak, 16 Nisan'a kadar devam edecek. Bu düzenleme, kara yolu taşımacılığında herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlamak ve vatandaşların tatil döneminde mağdur olmamalarını hedefliyor.

Bakanlıktan otobüs biletlerine bayram düzenlemesi: Bu indirimi kaçıran pişman oluyor mask
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Ramazan Bayramı münasebetiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, bayram süresince artacak olan yolcu talebini karşılamak amacıyla ek otobüs seferleri konulmasına yönelik bir düzenleme gerçekleştirdi.

Tatil döneminde beklenen yoğun yolcu akınına cevap verebilmek için, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara, mevcut seferlerin yanı sıra ek seferler yapma izni verildi. Bu izinle, yarından itibaren B1 ve D1 yetki belgesine sahip otobüs işletmeleri, 16 Nisan'a kadar B2 ve D2 yetki belgeleriyle 25 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecekler. olmamalarını hedefliyor.

Ayrıca, otobüs işletmeleri, belirlenen hat listeleri ve ücret tarifelerine sadık kalarak, taşımacılık sorumluluklarını yerine getirecekler ve tüm taşıma işlemlerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden kayıt altına alacaklar. B2 yetki belgesi, uluslararası seferler için "tarifesiz" seyahat imkanı sunarken, D2 yetki belgesi ise yurt içi "tarifesiz" seferler için firmalara tahsis ediliyor.

Bakanlıktan otobüs biletlerine bayram düzenlemesi: Bu indirimi kaçıran pişman oluyor

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir

03 Nis 2024 - 05:22 - Ekonomi

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