Bakanlıktan otobüs biletlerine bayram düzenlemesi: Bu indirimi kaçıran pişman oluyor

Ramazan Bayramı münasebetiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, bayram süresince artacak olan yolcu talebini karşılamak amacıyla ek otobüs seferleri konulmasına yönelik bir düzenleme gerçekleştirdi.

Tatil döneminde beklenen yoğun yolcu akınına cevap verebilmek için, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara, mevcut seferlerin yanı sıra ek seferler yapma izni verildi. Bu izinle, yarından itibaren B1 ve D1 yetki belgesine sahip otobüs işletmeleri, 16 Nisan'a kadar B2 ve D2 yetki belgeleriyle 25 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecekler. olmamalarını hedefliyor.

Ayrıca, otobüs işletmeleri, belirlenen hat listeleri ve ücret tarifelerine sadık kalarak, taşımacılık sorumluluklarını yerine getirecekler ve tüm taşıma işlemlerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden kayıt altına alacaklar. B2 yetki belgesi, uluslararası seferler için "tarifesiz" seyahat imkanı sunarken, D2 yetki belgesi ise yurt içi "tarifesiz" seferler için firmalara tahsis ediliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber