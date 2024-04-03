Yatırımcılar dikkar: Buna yatırım yapan kahroldu! Tarihin en düşük seviyesinde

BİTCOİNDE SERT DÜŞÜŞ
Bitcoin 2019 yılından sonra en yüksek rekoru olan 69 bin seviyesi Şubat ayında aşılmıştı. Son zamanlarda ise bitcoin üzerinde iniş ve çıkışlar dikkat çekiyor. Bitcoin dün yaşanan düşüş ile 70 bin seviyesinden 66 bin dolara düştü.
GEÇER: SATIŞ BASKISI VAR
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri daha önceden de dile getirdiğini söyledi. Geçer, “Kripto paralarda bir stop koyun. Kripto para 61 bin dolar seviyesine doğru gidiyor. Ana trend satış yönünde. Maldan çıkıp ya bekleyeceksiniz, ya da bazı platformlarda satış yönlü olabilirsiniz. Ama kaldıraçlı girmeyiniz” şeklinde konuştu.
Geçer, ayrıca düşüş olsa da bitcoinin uzun vadede rekor kıracağının altını çizdi. Geçer, “Ama uzun vadede devasa bir artış bekliyorum. Ancak dibi gördüğü yerde kripto para alınır. Ancak şu anda bir satış baskısı var” dedi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.