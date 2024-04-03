Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor!

Ardı ardına aldığı zamlarla rekor kıran kakao fiyatları Ocak ayından bu yana yüzde 200 artmasına karşın yine bir zam bekleniyor.

Kakao rekoltesinin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesi sonucu kakaonun tüketiciye yansıyan fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı çıkan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 üzerinde zam alan gıda maddesi olarak rekor kırdı.

Eskişehir’de yıllardır aktar dükkanı işleten Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyleyerek, “Rekoltenin yüzde 50’den fazla düşüş olması nedeni ile tedarikte de sıkıntılar oluştu. Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep gören kakaonun da fiyatı böylelikle fırladı. Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana rekor zamma ulaştı. Tedarik zincirinin düzelmemesi halinde önümüzdeki dönemde de fiyatlar artışını sürdürecek. Şu anda kilogram fiyatı 600 TL olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alabiliyor. Fazla fazla alma devri çoktan bitti” diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber