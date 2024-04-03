- Ekonomi

Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kakao fiyatlarına 3 ay içinde gelen yüzde 200 zam nedeni ile vatandaş alamaz oldu.

Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ardı ardına aldığı zamlarla rekor kıran kakao fiyatları Ocak ayından bu yana yüzde 200 artmasına karşın yine bir zam bekleniyor.

Kakao rekoltesinin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesi sonucu kakaonun tüketiciye yansıyan fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı çıkan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 üzerinde zam alan gıda maddesi olarak rekor kırdı.

Eskişehir’de yıllardır aktar dükkanı işleten Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyleyerek, “Rekoltenin yüzde 50’den fazla düşüş olması nedeni ile tedarikte de sıkıntılar oluştu. Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep gören kakaonun da fiyatı böylelikle fırladı. Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana rekor zamma ulaştı. Tedarik zincirinin düzelmemesi halinde önümüzdeki dönemde de fiyatlar artışını sürdürecek. Şu anda kilogram fiyatı 600 TL olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alabiliyor. Fazla fazla alma devri çoktan bitti” diye konuştu.

Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Son, yüzde, Yüksek, Ocak

03 Nis 2024 - 03:47 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor! mask
Kek yapmak bile hayal oldu: Gelen zamdan sonra yanına yaklaşılmıyor!
Emeklileri rahatlatacak gelişme: Ulaşım neredeyse ücretsiz oldu! mask
Emeklileri rahatlatacak gelişme: Ulaşım neredeyse ücretsiz oldu!
Cep telefonlarına korkutan zam! Vatandaş elini cebine atamadı... mask
Cep telefonlarına korkutan zam! Vatandaş elini cebine atamadı...
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar... mask
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar...
Merkez Bankası açıkladı: FAST işlem limiti 100 bin liraya çıktı mask
Merkez Bankası açıkladı: FAST işlem limiti 100 bin liraya çıktı
Mevduat faizinde yüzde 58 görüldü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi... mask
Mevduat faizinde yüzde 58 görüldü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber