- Kültür-Sanat

Tarla süren çiftçi bulduğu şeye inanamadı: Tam 2 bin yıllık...

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Muğla, Milas'ta bir tarlada çalışan bir çiftçi, traktörüyle toprağı işlerken yaklaşık 2400 yıl öncesine ait bir kalıntı buldu. Şu anda devam eden kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan bu tarihi yapının ne zaman tamamen açılacağına dair kesin bir tarih henüz belli değil.

Tarla süren çiftçi bulduğu şeye inanamadı: Tam 2 bin yıllık... mask
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Ahmet Baki Karabacak, Milas'ın Bodrum ilçesine komşu Meşelik Köyü'nde, yol kenarındaki arazisinde çalışırken büyükçe bir kaya parçası keşfetti.

Kaya çevresini temizlediğinde, antik bir eser olduğunu anladı ve durumu Milas Müze Müdürlüğü'ne iletti. Müze yetkilileri ve yerel halkın yardımıyla yapılan acil kazılar sonucunda, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen Erken Helenistik döneme ait bir mezar odası ve çevresindeki seramik kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Şu anda devam eden kazı çalışmaları sonucunda mezarın tam olarak ne zaman ziyarete açılacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak."

Tarla süren çiftçi bulduğu şeye inanamadı: Tam 2 bin yıllık...

Kaynak: Kamu Son Haber

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03 Nis 2024 - 03:45 - Kültür-Sanat

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