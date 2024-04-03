Gece kulübü alev topuna döndü: 29 ölü var! Cehennem gibi patlama...

Beşiktaş'ta çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'ye yükselmiştir. Yangında 3'ü ağır 13 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: Kamu Son Haber