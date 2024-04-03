- Kültür-Sanat

Bir dönemin efsanesiydi... Yaşamını yitirdi!

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Hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane yönetmeni Türker İnanoğlu yaşamını yitirdi. Açıklama Bakan Koca'dan geldi.

Bir dönemin efsanesiydi... Yaşamını yitirdi! mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, Türken İnanoğlu'nun yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sanat hayatına Lütfi Akad'ın asistanı olarak başlayan Türker İnanoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu yapım şirketi Erler Film'in kurucusu olarak sayısız yapıma imza atmıştı.

Solunum rahatsızlığı çeken Türker İnanoğlu geçtiğimiz yıllarda bu nedenle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İlk evliliğini Filiz Akın ile yapan ünlü yönetmen bu birlikteliğinden daha sonra çocuk yıldız olan İlker İnanoğlu dünyaya gelmişti.

1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile hayatını birleştiren Türker İnanoğlu ikinci kez baba olmuş, kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağını almıştı.

Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu'nun kızları Zeynep İnanoğlu yine medyanın yakından tanıdığı ekran yüzü Cüneyt Özdemir ile evlenmişti.

Bir dönemin efsanesiydi... Yaşamını yitirdi!

Kaynak: Kamu Son Haber

# sağlık, türkiye, Ünlü, sonra

03 Nis 2024 - 03:29 - Kültür-Sanat

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