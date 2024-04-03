- Ekonomi

Emeklileri rahatlatacak gelişme: Ulaşım neredeyse ücretsiz oldu!

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16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ulaşım indirimi başladı. Emeklilere Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı hızlı tren dahil tüm trenlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Emeklileri rahatlatacak gelişme: Ulaşım neredeyse ücretsiz oldu! mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı tren indirimleri başladı. Emekliler herhangi bir belge ibraz etmeden tren hatlarını indirimli kullanabilecek. İndirimler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi ayrımı olmadan uygulanacak.

BAYRAM TATİLİ NEDENİ İLE EK SEFERLER DEVREYE SOKULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili öncesinde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre bayram tatili boyunca ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri ile birlikte ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artırılacak.

"AMACIMIZ EMEKLİLERİ SEYAHATA TEŞVİK ETMEK"

Bakan Uraloğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan ettiğini anımsatarak Emeklilerin hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemek, sosyal ve kültürel anlamda daha zengin bir yaşam sunmak amacıyla yerel yönetimlerle işbirliğine gidildiğini hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

Bakan Uraloğlu, emeklilerin evlere bağlı kalmadan seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Emeklileri rahatlatacak gelişme: Ulaşım neredeyse ücretsiz oldu!

Kaynak: Kamu Son Haber

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03 Nis 2024 - 03:24 - Ekonomi

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