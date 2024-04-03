Sandığa gitmeyenlerin sayısı belli oldu: Rakam şaşırttı

Bu seçimlerdeki katılım oranı yüzde 78,55 olarak belirlendi. İHA Muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, son 20 yıl içindeki yerel seçimlerde, 2004 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 43 milyon 552 bin 931 seçmen kaydı bulunmaktaydı ve bu seçimlerde 10 milyonu aşkın seçmen oy kullanmamış, 33 milyon 211 bin 457 kullanılan oyun 32 milyon 268 bin 496'sı geçerli olarak sayılmıştı. O dönemde seçime katılım oranı ise yüzde 76,25 idi.

2009’DA 7 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN OY KULLANMADI



2009 yılında gerçekleşen yerel seçimler sırasında, Türkiye genelindeki toplam seçmen sayısı 48 milyon 6 bin 650'ye ulaştı. Bu, önceki sayılara göre 4,5 milyonluk bir artışı temsil ediyordu. Ancak, 7 milyon 74 bin 390 kayıtlı seçmen oy kullanmadı ve toplamda 40 milyon 932 bin 260 oy sayıldı. Bu durum, seçimlere katılım oranının %85,18 olarak gerçekleşmesine yol açtı.

SON 20 YILDA YEREL SEÇİMLERE KATILIM EN ÇOK 2014 YILINDA



Türkiye'de 2014 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kayıtlı seçmen sayısında 4,6 milyonluk bir artış gözlemlendi ve bu sayı 52,6 milyona ulaştı. Ancak, 5,6 milyon seçmen oy kullanmaya gitmezken, toplamda 46,9 milyon oy kullanıldı.



8 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ



2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçmen kitlesi önceki sayılara göre 4 milyon 479 bin 345 kişilik bir artışla 57 milyon 87 bin 743 kişiye ulaştı. Bu seçimlerde, 48 milyon 271 bin 511 kişi oy kullanırken, 8 milyon 816 bin 232 kişi oy kullanmadı ve katılım oranı %84,67 olarak kaydedildi. 2024 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ise, seçmen sayısı 4 milyon 343 bin 191 kişi artışla 61 milyon 430 bin 934'e çıktı.

Oy kullanan seçmen sayısı 48 milyon 256 bin 541 olurken, sandığa gitmeyenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 393'e yükseldi. Geçerli oylar 46 milyon 46 bin 499 olarak sayılırken, 2 milyon 210 bin 42 oy geçersiz sayıldı. Sonuç olarak, geçmiş 20 yıl içindeki yerel seçimlerde, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim, sandığa gitmeyen en fazla seçmen sayısına sahne oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber