Cep telefonlarına korkutan zam! Vatandaş elini cebine atamadı...

Türkiye'nin iletişim düzenleyicisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil iletişim hizmetlerinin maksimum ücretlendirme tablosunu güncellendi. Bu yeni düzenlemeyle, son altı ayda yürürlüğe giren tarifelerdeki fiyatlar, yüzde 28 oranında bir artış gösterdi ve yıllık bazda bu artış yüzde 65'e ulaştı.

Dünya gazetesinin haberine göre, güncellenen tarife planına göre, yerel arama ücretleri dakika başına 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramalar ise dakika başına 31 lira 35 kuruşa çıkarıldı. Hat transferi için 59.83 TL, isim veya unvan değişikliği için 40.86 TL ve numara değişikliği işlemleri için 136.52 TL ücret alınacak. SIM kart değişiklikleri söz konusu olduğunda, garanti altındaki değişiklikler ücretsiz kalırken, kayıp veya çalıntı durumları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan SIM kart değişiklikleri için 136.52 TL ücret talep edilecek.



Detaylı arama kayıtlarını faturalarında görmek isteyen aboneler, her bir detay sayfası için 4 lira 9 kuruş ödemek zorunda kalacak. SMS ücretleri, yerel mesajlar için 2 lira 23 kuruş, uluslararası mesajlar için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Tanımlanamayan numaralarla yapılan aramaların dakika başına maliyeti 8 lira 84 kuruş olacak. Mobil Maksimum Ücret tarifesi her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez revize edilmektedir. Türkiye'deki mobil operatörler olan Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, bu tarifede belirtilen maksimum ücretlerin üzerinde bir fiyat talep edememektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber