- Ekonomi

Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar...

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Daha önce kaç bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ikinci bir duyuru geldi. Bakan Göktaş bu kez atamaların ne zaman yapılacağını açıkladı.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında yaptığı bir konuşmada 8 bin sözleşmeli personel alımı daha yapılacağını söylemişti. Bakan Göktaş son yaptığı açıklama ile de atamaların Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Göktaş, bakanlığında yapılan Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’ndeki konuşmasında an itibari ile 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarındaki işyerlerine yerleştirdiğini söylemişti. Son atamalar ile birlikte toplam atanan engelli memur sayısı 70 binin üzerine çıktığını vurgulamıştı. Bakan bu kez 8 bin personellin atama tarihi ile ilgili bilgi verdi ancak törenin hangi gün olacağını henüz söylemedi.


Bakan Göktaş, açıklamasını resim sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar...

Kaynak: Kamu Son Haber

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03 Nis 2024 - 02:47 - Ekonomi

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