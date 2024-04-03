Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak: İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında yaptığı bir konuşmada 8 bin sözleşmeli personel alımı daha yapılacağını söylemişti. Bakan Göktaş son yaptığı açıklama ile de atamaların Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Göktaş, bakanlığında yapılan Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’ndeki konuşmasında an itibari ile 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarındaki işyerlerine yerleştirdiğini söylemişti. Son atamalar ile birlikte toplam atanan engelli memur sayısı 70 binin üzerine çıktığını vurgulamıştı. Bakan bu kez 8 bin personellin atama tarihi ile ilgili bilgi verdi ancak törenin hangi gün olacağını henüz söylemedi.



Bakan Göktaş, açıklamasını resim sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kaynak: Kamu Son Haber