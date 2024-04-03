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Alanya kırsalı 'Tütüncü' dedi

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Cumhur İttifakı Antalya BŞB Adayı Tütüncü, Alanya kırsalında Böcek'i sollamayı başardı

Alanya kırsalı 'Tütüncü' dedi mask
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31 MART Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan yine Muhittin Böcek oldu. Ancak Alanya’nın kırsal mahallelerindeki seçmen tercihini Hakan Tütüncü’den yana kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki kırsal mahallelerde Tütüncü 12 bin 944 oy aldı. Böcek'in oyu ise toplam 12 bin 101 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Belediye, Antalya, Mart

03 Nis 2024 - 02:28 - Siyaset

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