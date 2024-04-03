Alanya kırsalı 'Tütüncü' dedi

31 MART Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan yine Muhittin Böcek oldu. Ancak Alanya’nın kırsal mahallelerindeki seçmen tercihini Hakan Tütüncü’den yana kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki kırsal mahallelerde Tütüncü 12 bin 944 oy aldı. Böcek'in oyu ise toplam 12 bin 101 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi