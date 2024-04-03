İşte Alanya seçmeninin oy analizi

GEÇTİĞİMİZ pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Alanya sandıklarından çıkan sonuçlar, Alanya seçmeninin farklı farklı tercihler yaptıklarını ortaya koydu.



CHP'nin Alanya Adayı Özçelik, ikinci sıradaki rakibine 33 bin 072 oy fark atarken, CHP'nin Antalya Adayı Böcek, Alanya oylarında ikinci sıradaki rakibine 20 bin 365 oy fark attı.



Alanya Belediye Meclisi seçiminde ise CHP'nin ikinci sıradaki MHP'ye attığı oy farkının 29 bin 858'e gerilediği görülüyor.



ALANYA VE ANTALYA'DA SON DURUM



Alanya Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'li Özçelik 79 bin 893 oy alarak yüzde 45.49'luk oranla birinci oldu. Cumhur İttifakı Adayı olan MHP'li Yücel 46 bin 821 oy alarak yüzde 26.66'lık oranla ikinci oldu. İYİ Parti Adayı Şahin ise 38 bin 067 oy alarak yüzde 21.67'lik orana ulaştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi seçiminde Alanya oylarına bakıldığında ise CHP Adayı Böcek'in yüzde 49,13'lük oy oranı ve 86 bin 685 oyla birinci olduğu, Cumhur İttifakı Adayı olan AK Partili Tütüncü'nün yüzde 37,58'lik oy oranı ve 66 bin 320 oyla ikinci olduğu, İYİ Parti Adayı Nesrin Ünal'ın ise yüzde 6,02'lik oy oranı ve 10 bin 626 oyla üçüncü olduğu görülüyor.



TÜTÜNCÜ 66 BİN 320 OY, YÜCEL 46 BİN 821 OY ALDI



Alanya seçmeninin Alanya Belediye Başkanlığı ve Antalya BŞB seçimindeki tercihlerine bakıldığında, CHP Adayı Böcek'in, CHP Alanya Adayı Özçelik'ten 6 bin 792 oy fazla aldığı görülüyor. Alanya seçmeninin Cumhur İttifakı Antalya Adayı olan AK Partili Tütüncü'ye 66 bin 320 oy verdiği ancak Cumhur İttifakı Alanya Adayı olan MHP'li Yücel'e 46 bin 821 oy verdiği görülüyor. Aradaki fark tam 19 bin 499 oy. Bu da Antalya'da Cumhur İttifakı Adayı Tütüncü'yü destekleyen 19 bin 499 seçmenin Alanya'da Cumhur İttifakı Adayı Yücel'e oy vermediklerini gösteriyor.



ŞAHİN'İN OYLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ İYİ PARTİ OYU DEĞİL



İYİ Parti Alanya Adayı Şahin'in Alanya seçmeninden aldığı oy, İYİ Parti Antalya Adayı Ünal'ın Alanya seçmeninden aldığı oydan tam 27 bin 441 fazla. Bu da Şahin'in oylarının çok büyük bölümünün İYİ Parti oyu olmadığını, Şahin'in şahsına verilen oylar olduğunu gösteriyor.



Alanya Belediye Meclisi seçiminde CHP 75 bin 632 oy alarak yüzde 43.43'lük oranla birinci oldu. MHP 45 bin 774 oy alarak yüzde 26.28'lik oranla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti 31 bin 655 oy alarak yüzde 18.17'lik oranla üçüncü oldu.

CHP'li Özçelik'e oy veren 4 bin 261 seçmenin CHP meclisine oy vermediği görülüyor. Yücel ile meclisi arasındaki oy farkı 1047 olurken, Şahin ile meclisi arasındaki oy farkı ise 6 bin 412 oldu. Şahin'e oy veren 6 bin 412 seçmenin, İYİ Parti Meclisi'ne oy vermedikleri de görülüyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi