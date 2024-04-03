Merkezde, kırsalda ve eski beldelerde Özçelik birinci

ALANYA Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'Lİ Osman Tarık Özçelik’e en fazla oy Alanya’nın eskiden belde olan mahallelerinden geldi. Özçelik’e eski belde olan mahallelerden 38 bin 868 oy çıkarken, Yücel 23 bin 272 oy, Mehmet Şahin ise 18 bin 637 oy aldı.



Merkez mahallelerdeki seçmen CHP’ye 26 bin 676, MHP’ye 13 bin 679 ve İYİ Parti’ye 12 bin 38 oy verdi. CHP, kırsalda da seçimi önde tamamladı. Kırsalda CHP’ye 10 bin 990, MHP’ye 9 bin 511, İYİ Parti’ye 7 bin 216 oy çıktı.



BABA OCAĞINDA OYLAR ERİDİ



Seçimi kaybeden Başkan Yücel’in baba ocağı Kestel’de MHP’ye bin 754 oy çıktı. 2019 seçimlerinde Kestel’den 3 bin 558 oy alan Yücel’in oyları baba ocağında eridi. Kestel’de CHP’ye 2 bin 271, İYİ Parti’ye bin 429 oy çıktı. İşte, Alanya’nın tüm mahallelerinde Osman Tarık Özçelik’in partisi CHP, Adem Murat Yücel’in partisi MHP ve Mehmet Şahin’in partisi İYİ Parti’ye çıkan oylar. (Kübra KAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi