Şoförler iftarda buluştu

Oda binası önündeki alanda iftar davetine katılım oldukça yoğun oldu. İftar davetine Antalya Esnaf Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin yanı sıra yeni seçilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, oda başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı. Davete katılan herkese teşekkür eden Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Odamızca her yıl düzenlemekte olduğumuz iftar programını bu yıl da düzenledik. Bu defa konsepti daha farklı yaptık. İftar yemeklerini kendimiz pişirdik. Katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi