Patili dostlar için anlamlı etkinlik

Etkinlik kapsamında katılımcılara kedi evi ve mama dağıtımı yapılacak. Hayvan Dostu Belediyecilik anlayışıyla, sosyal sorumluluk ilkelerinin yanı sıra, can dostların refahı için örnek çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Cikcilli’de bulunan ek hizmet binası önünde yarın saat 10.00'da Sokak Hayvanları Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında programa katılan vatandaşlara kedi evi ve mama dağıtımı yapılacak. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği kutlama programına tüm vatandaşları davet etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.