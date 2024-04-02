Seçimi kazandı; disiplin kuruluna sevk edildi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti’li Selahattin Çolak'ın seçim sonrası bir toplantı sırasında Samandağlılar ile ilgili söylediği sözler hakkında AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Toplumun bütününü kucaklayan bir parti olarak kentin kardeşlik iklimini koruyacaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, “Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay’ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.