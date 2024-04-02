İki grup sokak ortasında birbirlerine saldırdı

Elazığ'da iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan M.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.P.’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA