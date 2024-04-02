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İki grup sokak ortasında birbirlerine saldırdı

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İki grup sokak ortasında birbirlerine saldırdı mask
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Elazığ'da iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan M.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.P.’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, ilgili, kişi

02 Nis 2024 - 23:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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